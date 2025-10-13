Nicht entsorgter Hundekot ist auch in Berlin ein Problem. Die Ordnungsämter wollen diese Woche an Hotspots kontrollieren.

Auch in Berlin bleibt Hundekot viel zu oft liegen. (Symbolbild)

Berlin - Die Berliner Ordnungsämter sagen Hundekot im öffentlichen Raum den Kampf an. Dafür soll an besonders belasteten Orten vermehrt kontrolliert werden. Unter dem Motto „Haufenweise Kontrollen“ sollen Hundehalter bis Sonntag an ihre Verantwortung erinnert werden, die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner ordnungsgemäß zu beseitigen, hieß es in einer Mitteilung des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg.

Den Angaben zufolge handelt es sich bei den Kontrollen um eine berlinweite Aktion. „Hundekot im öffentlichen Raum ist überflüssig und illegal. Mit der landesweiten Aktion soll Bewusstsein geschaffen und gleichzeitig aufgezeigt werden, dass das Thema ernst genommen wird“, teilte der zuständige Bezirksstadtrat Christopher Schriner (Grüne) aus Mitte mit.

Bußgeld von bis zu 10.000 Euro möglich

Neben den Kontrollen informieren die Ordnungskräfte vor Ort über die geltenden Regeln und weisen auch auf die Pflicht zur Mitnahme von Hundekotbeuteln hin, hieß es in der Mitteilung aus Friedrichshain-Kreuzberg.

Wer die Hundehaufen des eigenen Vierbeiners liegen lässt oder kein geeignetes Hilfsmittel zur vollständigen Beseitigung des Hundekots mitführt, muss mit einem Verwarngeld von 55 Euro oder einem Bußgeld von bis zu 10.000 Euro rechnen.