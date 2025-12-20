Am Abend räumt die Polizei den Stuttgarter Hauptbahnhof wegen eines auffälligen Gepäckstücks. Der Zugverkehr wird zwischenzeitlich eingestellt, dann kommt die Entwarnung.

Stuttgart - Der Stuttgarter Hauptbahnhof ist wegen eines verdächtigen Gepäckstücks evakuiert und am späten Abend wieder freigegeben worden. „Der Einsatz ist abgeschlossen“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei und kündigte eine Mitteilung mit weiteren Details an. Am Abend war die Bundespolizei mit einem Großaufgebot im Einsatz gewesen, der Zugverkehr im oberen Teil des Bahnhofs wurde eingestellt. Der S-Bahn-Betrieb lief weiter.