Den Chemnitzer Basketballern gelingt im Heimspiel gegen Rostock der Befreiungsschlag. Mit viel Energie und einer starken Dreierquote drehen sie einen Rückstand zum Sieg.

Chemnitz - Die Basketballer der Niners Chemnitz haben ihre Negativserie in der Bundesliga gestoppt. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore bezwang die Rostock Seawolves vor heimischer Kulisse mit 97:92 (52:51). Ty Brewer war vor 4.696 Zuschauern mit 21 Punkten der beste Werfer der Niners, die zuvor viermal nacheinander verloren hatten.

Nach zerfahrenem Beginn lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch. Die Niners trafen exzellent von der Dreierlinie, hatten aber in der Defensive große Probleme mit Rostocks TJ Crockett Jr., der im ersten Viertel 14 Punkte erzielte. In der Folge setzten sich die Gäste auch aufgrund ihrer Reboundüberlegenheit auf 39:33 (17. Minute) ab, ehe Brewer bei den Niners heiß lief und seinem Team zu einer knappen Halbzeitführung verhalf.

Nach dem Wechsel eroberten die Rostocker mit einem 17:2-Lauf eine 70:60-Führung (25.). Chemnitz wirkte angezählt, kämpfte sich aber mit viel Energie in die Partie zurück. Im letzten Viertel schwanden bei den stark ersatzgeschwächten Gästen die Kräfte. Die Niners hielten das Tempo hoch, brillierten mit insgesamt 21 erfolgreichen Versuchen weiter von der Dreierlinie und zogen mit einem 12:1-Lauf auf 88:77 (35.) davon. In der hektischen Schlussphase bewahrten sie dann die Nerven.