Sarah Engels wagt sich in den Nachtclub: Die Sängerin übernimmt bald eine tragende Rolle im opulenten Broadway-Musical „Moulin Rouge!“ - ganz ohne Vorerfahrung. Und ein wenig eingeschnürt.

Köln - Sängerin Sarah Engels erweitert ihr Repertoire und übernimmt überraschend die Hauptrolle in einem großen Musical. Vom 13. November an wird die 32-Jährige in der opulenten Produktion „Moulin Rouge!“ in Köln zu sehen sein. Die Proben haben schon begonnen, wie sie der Deutschen Presse-Agentur verriet.

„Es ist eine ganz neue Erfahrung für mich - und auch eine Herausforderung, das muss man sagen“, sagte Engels. Mit Musik kenne sie sich aus, da habe sie schon viel gemacht. „Aber nun geht es auch um Schauspiel, Tanz und Theater. Das wird mich, denke ich, schon auch an meine Grenzen bringen.“ Vorerfahrung auf einer Musical-Bühne habe sie keine. „Auch nicht im Schultheater oder so. Es ist etwas ganz Neues für mich.“

Die Sängerin wird in dem Musical die tragende Rolle der Satine übernehmen - einer Frau, die die Bühne liebt, aber auch mit den Schattenseiten des Showlebens kämpft. Sie ist der Star des legendären Pariser Nachtclubs Moulin Rouge. Die Rolle hat viel Bühnenzeit und verlangt Schauspiel- und Gesangsvielfalt. Das Musical basiert auf dem Film „Moulin Rouge“ von 2001, in dem Nicole Kidman und Ewan McGregor zu sehen waren.

Von DSDS auf die Musical-Bühne

Sarah Engels wurde einst durch die RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) bekannt. Mittlerweile hat sie viel eigene Musik veröffentlicht und in zahlreichen TV-Formaten mitgemacht („Let's Dance“, „The Masked Singer“, „Dancing on Ice“). Auch ihr Privatleben wird von vielen Menschen mit Interesse verfolgt. Von 2013 bis 2019 war sie mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet, den sie bei DSDS kennengelernt hatte. Er ist der Vater ihres ersten Sohnes. 2021 bekam sie mit ihrem neuen Mann Julian eine Tochter. Bei Instagram hat sie 1,8 Millionen Follower.

Der neue Musical-Job verlang Engels nun erneut einiges ab. „Es ist weniger eine körperliche Belastung als eine für den Kopf“, sagte sie. „Auf mich prasselt jetzt sehr viel auf einmal ein. Es fühlt sich an, als ob man 1.000 neue Schubladen mit Informationen füllt. Zu Text, Musik, Tanz und Choreografie. Und am Ende muss man alles zusammenbringen.“

„Moulin Rouge!“ ist außerdem für seine opulenten Kostüme bekannt. Auch darauf musste sich die Sängerin vorbereiten. „Zu Beginn hatte ich nur die Schuhe an, damit ich ein Gefühl dafür bekomme, wie man sich darin bewegen kann“, sagte sie. „Die Corsage habe ich ebenfalls relativ früh angezogen.“ Die gehöre zur Rolle, und das Singen darin sei einfach anders. „Man ist schon eingeschnürt und bekommt dadurch weniger Luft.“

Corsage und große Bühne

Das Engagement bekam sie auch nicht ohne Weiteres. „Ich wurde gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte“, erzählte sie. Dann aber habe sie sich dem gesamten Kreativteam mit Gesang und Schauspiel vorstellen müssen. „Die relevanten Personen der Produktion sitzen teilweise sogar in New York am Broadway und kennen keine Sarah Engels“, sagte sie. „Da musste ich schon zeigen, was ich kann und mich beweisen.“

Geplant sind nun 15 Vorstellungen, bei denen sie Satine spielen wird. Dauerhaft auf der Musical-Bühne scheint sich Engels aber nicht zu sehen. „Musical-Darsteller haben einen echten Knochenjob, oft mit mehreren Shows am Tag und mit Auftritten am Abend“, sagte sie. Sie wisse nicht, ob sie das dauerhaft könnte. „Ich bin ein absoluter Familienmensch. Ich will Zeit mit meinen Kindern verbringen - sie werden ja so schnell groß. Ich will nicht jeden Abend weg sein.“