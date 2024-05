Oschersleben - Im Landkreis Börde ist ein Wohnhaus nach einem Brand unbewohnbar. Nach ersten Erkenntnissen geriet am Mittwoch in der Werkstatt im Oschersleber Ortsteil Schermcke aufgrund eines technischen Defekts eine Akkuladestation in Brand, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Durch den Brand entstand den Angaben zufolge ein Schaden in Höhe von rund 200.000 Euro.