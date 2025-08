Neetze - Bei einem Hausbrand in Neetze (Landkreis Lüneburg) schließt die Polizei Brandstiftung nicht aus. Das Feuer in einem Einfamilienhaus brach mutmaßlich am Montagnachmittag aus und wurde erst in den Abendstunden gelöscht, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ersten Schätzungen nach liege der Schaden bei 350.000 Euro und das Haus sei unbewohnbar.

Der Bewohner und die Bewohnerin des Hauses sollen zur Zeit des Brandes nicht zu Hause gewesen sein und blieben unverletzt. Der 60-jährige Mann sei telefonisch erreicht worden. Doch die 55-jährige Frau sei nicht erreicht worden, weshalb die Polizei Suchmaßnahmen eingeleitet habe. Die Frau wurde schließlich in der Nähe des Brandortes gefunden, wie es weiter hieß. Zur Brandursache wird ermittelt.