Bad Freienwalde (Oder) - Beim Löschversuch seines brennenden Hauses in Bad Freienwalde (Oder) im Landkreis Märkisch-Oderland ist ein Mann schwer verletzt worden. Das Haus im Ortsteil Neuenhagen sei aus bisher unklarer Ursache in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Der 43-jährige Hauseigentümer habe versucht, die Flammen selbst zu löschen. Er sei in ein Krankenhaus in Berlin gebracht worden. Seine Ehefrau und sein Kind kamen laut Feuerwehr wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung ebenfalls in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf eine sechsstellige Summe geschätzt.