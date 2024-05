Aue (dpa) - - Sportchef Matthias Heidrich hat seine Aussage bezüglich des angepeilten Aufstiegs des Fußball-Drittligisten FC Erzgebirge Aue in der nächsten Saison relativiert. „Wir gehen das Thema bei uns im Verein schon mit aller Vorsicht, mit Realitätssinn und Demut an. Oberstes Ziel bleibt, mindestens vier Mannschaften hinter uns zu lassen, so schnell wie möglich den Klassenerhalt zu schaffen, lange vorn dranzubleiben“, sagte Heidrich im Interview der „Freien Presse“ (Mittwoch). In einer Talkrunde hatte er vor einer Woche angekündigt: „Wir wollen wieder in die zweite Liga. Dort macht es einfach mehr Spaß.“

Die Chancen, auch nach Jahren der Drittliga-Zugehörigkeit in die 2. Bundesliga aufzusteigen, seien vorhanden. „Wir brauchen natürlich immer die notwendigen wirtschaftlichen Mittel, um das sportliche Niveau halten zu können. Ich denke, auch in dieser Hinsicht haben wir in dieser Saison viel Vertrauen zurückgewonnen. Und vielleicht gelingt es uns perspektivisch ja auch, mit den Werten, die wir hier vermitteln, den einen oder anderen größeren überregionalen Geldgeber zu gewinnen“, sagte Heidrich.