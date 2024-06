Heiterer Frühling am Wochenende in Sachsen

Leipzig - Bei Sonne und vielen Wolken zeigt sich der Frühling am Wochenende in Sachsen von seiner freundlichen Seite. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, bleibt es am Freitag bei maximal 19 bis 22 Grad meist niederschlagsfrei. Im Bergland werden bis 19 Grad erwartet.

Am Samstag gibt es bei bis zu 26 Grad viel Sonne. In der Nacht ziehen Wolken auf. Bei nur noch 19 bis 22 Grad gibt es der Vorhersage zufolge am Sonntag bei wolkigem Himmel auch heitere Abschnitte. Bis 18 Grad werden es im Bergland. In der Nacht zum Montag wird vor allem im Süden die Bewölkung dichter und es kann etwas regnen.