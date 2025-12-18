Zwei Personen sollen in Braunschweig versucht haben, in ein Haus einzubrechen. Ein Helikopter half bei der Fahndung – mit Erfolg.

Nach einem versuchten Einbruch wurden in Braunschweig zwei Verdächtige mit Hilfe eines Helikopters der Bundespolizei gestellt. (Symbolbild)

Braunschweig - Bei einer Helikopter-Fahndung sind in Braunschweig zwei Verdächtige gestellt worden. Nach Angaben der Polizei handele es sich bei den Verdächtigen um zwei Personen, die am Mittwochabend im Braunschweiger Stadtteil Kanzlerfeld versucht hatten, in ein Einfamilienhaus einzubrechen.

Die Bewohner sollen zur Tatzeit im Haus gewesen sein und haben selbst den Notruf gewählt. Daraufhin sollen die Verdächtigen die Flucht ergriffen haben. Die Fahndung nach den beiden Personen sei durch einen Helikopter der Bundespolizei unterstützt worden, welcher schließlich auch die Verdächtigen stellte.