Zwei Jungen spielen in einer alten Halle in Ilmenau, einer wirft ein brennendes Stück Papier in eine alte Tonne. Damit löst er eine Verpuffung mit einer Stichflamme aus.

Ilmenau - Beim Spielen in einer alten Fabrikhalle sind zwei Jungen in Ilmenau am Abend schwer verletzt worden. Die 13 und 14 Jahre alten Jugendlichen erlitten Verbrennungen, als einer der beiden ein brennendes Stück Papier in eine Tonne warf, wie die Polizei mitteilte.

Weil in dem alten Fass eine brennbare unbekannte Flüssigkeit war, kam es zu einer Verpuffung mit einer Stichflamme. Die beiden Jungen kamen mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik.