Teile der Thüringer Wirtschaft investieren trotz Konjunkturflaute. Einige der Firmen erhalten dafür öffentliche Zuschüsse - so auch der Sensor-Hersteller PWB encoders.

Hersteller von Sensoren investiert in Firmensitz

Eisenach/Erfurt - Der Sensor-Hersteller PWB encoders GmbH investiert in einen neuen Firmensitz in Krauthausen bei Eisenach. Zum Projekt mit einem Volumen von rund sechs Millionen Euro steuert der Staat zwei Millionen aus einem Förderprogramm bei, teilte das Thüringer Wirtschaftsministerium mit.

Bisher produziere das 2009 gegründete Unternehmen in gemieteten Räumlichkeiten im Gründer- und Innovationszentrum Eisenach. Das Projekt sei in konjunkturell schwierigen Zeiten ein gutes Signal, sagte der Thüringer Wirtschaftsstaatssekretär Mario Suckert.

Die Firma PWB Encoders entwickelt und fertigt mit derzeit 45 Beschäftigten optische und magnetische Sensoren zur Lage- und Bewegungskontrolle. Sie werden unter anderem in Automatisierungstechnik, in Robotern oder in der Medizintechnik eingesetzt. Bei Technologien zur Positionierung und Bewegungssteuerung zählt PWB nach Ministeriumsangaben zu den europäischen Marktführern.