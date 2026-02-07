Die Berliner feiern den ersten Dreier seit Ende November. Für Aufstiegskandidat SV Elversberg ist es am 21. Spieltag die erste Heimniederlage der Saison.

Spiesen-Elversberg - Hertha BSC hat seine Sieglos-Serie von sechs Ligaspielen beendet und rückt wieder näher an die Aufstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga heran. Nach fünf Unentschieden nacheinander kam das Team von Hertha-Trainer Stefan Leitl zu einem 3:0 (1:0)-Erfolg bei der SV Elversberg, die erstmals in dieser Saison vor heimischem Publikum unterlag und auf Rang drei zurückfiel.

Pascal Klemens (42. Minute) brachte die Berliner vor 9.291 Zuschauern im Stadion an der Kaiserlinde gegen dominante Elversberger in Führung. Luca Schuler (58.) erhöhte nach der Pause auf 2:0. Das entscheidende 3:0 erzielte Toni Leistner (78.), der den Saarländern im Aufstiegsrennen einen Dämpfer verpasste.

Hertha-Führung kommt überraschend

Dabei war Elversberg eine Halbzeit lang die ball- und spielbestimmende Mannschaft – und versuchte immer wieder durch sein schnelles Spiel Chancen zu kreieren. Elversberg wirkte selbstbewusster und abgeklärter.

Etwas überraschend fiel das Tor für Hertha kurz vor der Pause, weil Elversberg bis dahin die bessere Mannschaft war. Bei Standardsituationen wirkten die Gastgeber aber nicht immer souverän - so auch beim Führungstreffer durch Klemens. Eine Ecke von Paul Seguin kurz vor der Pause landete wenige Meter vor dem Tor im Gewusel auf dem Kopf des 20-Jährigen, der stark bedrängt von Kapitän Lukas Pinckert den Ball über die Linie lenkte, wobei auch Pinckert noch dran war.

Elversberg im Abschluss glücklos

Kurz nach Wiederanpfiff ließ Kapitän Fabian Reese das 2:0 aus, als er nur den Elversberger Verteidiger Florian Le Joncour traf, anstatt ins verwaiste Tor zu schießen (48.). Besser machte es Schuler zehn Minuten später, als er einen Konter nach Vorarbeit von Reese ganz souverän abschloss (58.). Elversberg stemmte sich gegen die drohende Niederlage, blieb vor dem Berliner Tor aber glücklos. Vielmehr bewies die Hertha anders als zuletzt Abschlussqualitäten. Leistner setzte mit einem Schuss unter die Latte den Schlusspunkt zum fünften Auswärtssieg.