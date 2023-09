Berlin - Hertha BSC hat ein Testspiel in der Länderspielpause gewonnen. Der Fußball-Zweitligist setzte sich am Freitagabend bei Hertha 03 Zehlendorf mit 4:1 (3:1) durch. Gegen den Oberligisten erzielten Jeremy Dudziak (21.), Marten Winkler (30.), Haris Tabakovic (33.) und Nader Jindaoui (80.) die Tore für die Mannschaft von Trainer Pal Dardai. Die Gastgeber kamen durch George Didoss (27.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Dardai setzte mehrere zuletzt nicht in der Startelf berücksichtigte Spieler ein. Auch der nach seinem Wechsel vom SM Caen im Januar 2022 lange verletzte Angreifer Kelian Nsona wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Hertha BSC spielt am 17. September (13.30 Uhr) in der 2. Liga gegen Eintracht Braunschweig. Nach vier Spieltagen liegt der Bundesliga-Absteiger mit nur drei Punkten auf dem vorletzten Platz.