Berlin - Hertha BSC zieht es für sein Sommer-Trainingslager wieder nach Österreich. Der Fußball-Zweitligist wird sich vom 18. bis zum 27. Juli in Walchsee auf die kommende Spielzeit vorbereiten, wie der Club am Mittwochabend mitteilte. Einen Tag nach der Rückreise steht dann ab 10.00 Uhr die Saisoneröffnung im Berliner Olympiapark an.

Der Mitteilung zufolge wird die Mannschaft voraussichtlich Ende Juni wieder das Training aufnehmen. Ein Testspiel ist schon vereinbart: Am 13. Juli (15.00 Uhr) tritt Hertha beim Regionalligisten FSV Zwickau an. Zuvor wird Sportdirektor Benjamin Weber neben einigen Transfers noch eine Schlüsselfrage klären wollen. Noch steht nicht fest, wer nach dem Abgang von Pal Dardai neuer Cheftrainer der Berliner wird.