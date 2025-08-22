Hertha BSC reagiert auf den Wechsel von Torhüter Robert Kwasigroch und verpflichtet DFB-Talent Konstantin Heide. Der Teenager machte in diesem Sommer schon auf sich aufmerksam.

Berlin - Nach dem Abgang von Robert Kwasigroch nach Katar hat Fußball-Zweitligist Hertha BSC einen neuen Torhüter verpflichtet. Wie die Berliner mitteilten, läuft DFB-Talent Konstantin Heide künftig für den Hauptstadt-Club auf. Der Teenager (19) unterschreibt einen Dreijahresvertrag bei der Hertha und dürfte hauptsächlich in der U23 zum Einsatz kommen.

„Mir wurde ein klarer Plan aufgezeigt. Diesen will ich verfolgen und die Mannschaft bestmöglich dabei unterstützen, alle gesteckten Ziele zu erreichen. Es ist ein neuer Lebensabschnitt, den ich absolut motiviert angehe“, äußerte Heide.

Heide war zuletzt bei Regionalligist SpVgg Unterhaching im Einsatz. Mit Deutschlands U17 wurde er vor zwei Jahren Weltmeister. Mit der U19 erreichte Heide in diesem Jahr das EM-Halbfinale.