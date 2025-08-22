Artisten, Musiker und Lichtspiele im Park Sanssouci: Bei der Potsdamer Schlössernacht trotzten die Besucher den kühlen Temperaturen - auch beim Tanzunterricht mit einem Profi.

Potsdam - Einige Tausend Besucher haben die 26. Ausgabe der Potsdamer Schlössernacht im weltberühmten Park Sanssouci gefeiert - und kamen richtig in Schwung. Tanzprofi Christian Polanc, der lange bei der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ dabei war, brachte am Abend viele Gäste mit seinem Tanzunterricht in Bewegung. Trotz wenig sommerlicher Temperaturen unter 20 Grad genossen die Besucher die Parks und teils festlich erleuchteten Anlagen.

In diesem Jahr soll sich der Park Sanssouci in eine große Tanzfläche verwandeln - gemäß dem Motto „Potsdam tanzt“. Artisten und Musiker traten an verschiedenen Station in den weitläufigen Parkanlagen auf. Schauspieler Benno Fürmann las aus dem Roman „Der große Gatsby“ von F. Scott Fitzgerald, begleitet von Jazz und Swing der 20er Jahre. Die Veranstalter erwarteten am Freitag und Samstag insgesamt mehr als 30.000 Besucher.