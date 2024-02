HFC bleibt im sechsten Spiel in Serie sieglos

München (dpa) – - Der Hallesche FC tritt im Kampf gegen den Abstieg auf der Stelle. Die Schützlinge von Trainer Sreto Ristic haben das Gastspiel beim TSV 1860 München mit 0:1 (0:1) verloren. Der Ex-Hallenser Julian Guttau (17.) erzielte mit einem direkt verwandelten Freistoß das golden Tor für die Löwen. Trotz des sechsten sieglosen Spiels in Serie bleibt der Hallesche FC auf einem Nichtabstiegsplatz, profitierte dabei aber von den Patzern der Konkurrenz. Der Vorsprung beträgt aber weiterhin nur einen Punkt auf die gefährdete Zone. Die Münchner blieben dagegen im siebenten Spiel hintereinander ungeschlagen.

Die Hallenser verschliefen die Anfangsphase. Guttau (12.) prüfte bereits nach zwölf Minuten HFC-Keeper Philipp Schulze. Fünf Minuten später ließ der Münchner mit seinem Freistoß ins obere Eck dem halleschen Schlussmann keine Chance. Die Gäste sendeten in der 22. Minute das erste offensive Lebenszeichen. Nach einem Freistoß von Tunay Deniz traf Jonas Nietfeld (22.) nur das Außennetz. Nach einer halben Stunde lenkte TSV-Schlussmann David Richter einen Volleyschuss von Julian Eitschberger an die Latte. Die Gastgeber verpassten die Vorentscheidung. Nach einem Fehlpass von Deniz tauchte Fynn Lakenmacher (32.) völlig frei vor Schulze auf, scheiterte aber am HFC-Torhüter.

Die Hallenser erkämpften sich nach dem Seitenwechsel ein Übergewicht. Doch Chancen konnten die Gäste kaum herausspielen. Tom Baumgarts Schuss (52.) und der Kopfball von Dominic Baumann (75.) verfehlten das gegnerische Gehäuse. So musste der Münchner Keeper in der zweiten Hälfte nicht einmal ernsthaft eingreifen.