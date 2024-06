Halle - Die Menschen in Sachsen-Anhalt müssen sich am Samstag auf hochsommerliche Temperaturen einstellen. Während es in vielen Teilen des Landes tagsüber trocken bleibt, kann es im südlichen Burgenland am Nachmittag kurzzeitig Schauer und Gewitter geben, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag mitteilte. Die Nacht von Samstag auf Sonntag könnte die erste tropische Nacht des Jahres werden. Die Temperaturen fallen dabei nicht unter 20 Grad.

Die enorme Hitze beschert dem Land in der Folge mehr schwüle Luft mit Gewitterneigung. Aus dem Südwesten soll ein Gewitterkomplex in Richtung Nordosten ziehen und in der Nacht den Burgenlandkreis streifen. In Verbindung damit könne es gebietsweise zu heftigem Starkregen kommen - mit Mengen zwischen 20 und 40 Litern pro Quadratmeter in nur kurzer Zeit. Am Sonntagmorgen sollen die Gewitter dann nordostwärts abziehen.