Hohe Temperaturen und heftige Gewitter: In Sachsen-Anhalt wurde eine Hitzewarnung bis Donnerstagabend ausgesprochen. Einigen Landkreisen droht dann aber Extremwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen.

Hitzewelle trifft Sachsen-Anhalt: Wetterdienst warnt vor kräftigem Unwetter am Nachmittag

In Sachsen-Anhalt ist am Donnerstag mit hoher Wärmebelastung und Gewittern zu rechnen.

Magdeburg/Halle (Saale). - In Sachsen-Anhalt ist am Donnerstag mit Temperaturen über 30 Grad und heftigem Gewitter zu rechnen. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Hitzewarnung herausgegeben. Allerdings drohen ab dem Nachmnittag teils schwere Gewiter.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Hitzewarnung und Unwetter am Nachmittag

Der Tag startet zunächst locker bewölkt, ab dem Mittag ist wiederholt mit teils heftigen Schauern und Gewittern zu rechnen. Örtlich ist zudem extremes Unwetter durch Gewitter mit Starkregen und Sturmböen möglich. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten bis 31 Grad.

Amtliche Unwetterwarnung vor extremen Gewittern in Sachsen-Anhalt

Der DWD hat eine amtliche Unwetterwarnung vor extremen Gewittern der höchsten Warnstufe 4 für folgende Regionen Sachsen-Anhalts veröffentlicht:

Landkreis Harz - bis 17 Uhr

Amtliche Unwetterwarnung vor starkem Gewitter in Sachsen-Anhalt

Der DWD hat eine amtliche Unwetterwarnung vor starkem Gewitter (Stufe 2 von 4) für folgende Regionen Sachsen-Anhalts veröffentlicht:

Landkreis Börde , bis 17.30 Uhr

, bis 17.30 Uhr Landkreis Stendal , bis 17.30 Uhr

, bis 17.30 Uhr Burgenlkandkreis , bis 17.30 Uhr

, bis 17.30 Uhr Mansfeld-Südharz , bis 17.30 Uhr

, bis 17.30 Uhr Altmarkkreis Salzwedel, bis 17.30 Uhr

Die Warnung kann je nach Entwicklung der Wetterlage noch zeitlich und räumlich ausgedehnt werden.

Hitzewarnung für Sachsen-Anhalt: Wetterdienst warnt vor starker Wärmebelastung

Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Warnung vor Hitze für ganz Sachsen-Anhalt veröffentlicht, die aktuell noch bis Donnerstag, 27. Juni 2024, 19 Uhr.

Der DWD rät, den Aufenthalt in der Hitze möglichst zu vermeiden, ausreichend Wasser zu trinken und Innenräume kühl zu halten.

Wettervorhersage: So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt am Freitag

Der Freitag beginnt zunächst freundlich, neben einzelnen Wolken ist mit viel Sonnenschein zu rechnen. Es bleibt trocken bei Höchstwerten zwischen 26 und 30 Grad. In der Nacht zum Samstag ist es gering bewölkt bei Tiefstwerten zwischen 15 und 10 Grad.