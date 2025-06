Joshua Kimmich dürfte im Nations-League-Halbfinale gegen Portugal zum 100. Mal für Deutschland auflaufen. Was sagt diese Zahl über den 30-Jährigen aus?

Das 100. Länderspiel ist für Kapitän Joshua Kimmich ein Heimspiel in München.

Herzogenaurach - Namhafte Teamkollegen rühmen Kapitän Joshua Kimmich vor dessen Jubiläums-Einsatz in der Fußball-Nationalmannschaft. „Erstmal sind 100 Länderspiele eine Wahnsinnszahl. Hochachtung!“, sagte Torjäger Niclas Füllkrug (32) vor Kimmichs Jubiläum an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) im Nations-League-Halbfinale gegen Portugal in München.

Torhüter Marc-André ter Stegen (33) bezeichnet den 30-jährigen Kimmich, mit dem er schon vor acht Jahren zusammen in Russland den Confed-Cup gewann, als „phänomenal“ und erklärte: „Er ist ein absoluter Leader. Ich bin sehr happy für ihn, dass er sein 100. Länderspiel macht. Und hoffentlich kommen noch viele hinzu.“ Rekordnationalspieler ist Lothar Matthäus mit 150 Länderspielen.

„Es ist ein Traum für jeden Fußball, so etwas erleben zu dürfen“, äußerte Füllkrug im DFB-Quartier in Herzogenaurach: „Wenn man das mal durchdenkt, wie viele Jahre man auf allerhöchstem Niveau funktionieren muss. Wenn du 100 Länderspiele machst, ist es unmöglich, dass du in deiner Club-Mannschaft mal eine schlechte Phase hast und mal auf der Bank sitzt.“

„Toller Typ, toller Mensch, richtig guter Fußballer“

Fast ein Jahrzehnt lang „so konstant zu performen, immer in seiner Mannschaft so wichtig zu sein, dass du immer gebraucht wirst - Hochachtung!“, sagte der Mittelstürmer: „Jo ist ein toller Typ, ein toller Mensch, ein richtig guter Fußballer. Er hat sich das verdient - und das noch mit der Kapitänsbinde.“

Bei seinem Heimspiel in der Allianz Arena wird Bayern-Profi Kimmich die Nationalelf zum 17. Mal als Kapitän aufs Spielfeld führen. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte ihn nach der Heim-EM 2024 zum Nachfolger von Ilkay Gündogan ernannt.

„War immer eine Führungsperson“

„Jo ist ein toller Kapitän. Er war auch schon in der Vergangenheit immer eine Führungsperson. Das heißt, er ist eigentlich in der Hierarchie immer ein Stück hochgerutscht. Es war bei ihm der natürliche Weg“, sagt Stammtorwart ter Stegen, der hinzufügt: „Er hat so viel für Fußball-Deutschland gegeben. Und ihm nimmt man das auch ab, die Art und Weise, wie er den Fußball lebt.“