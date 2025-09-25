Im Keller eines Wohnhauses verschüttet ein Mann eine Flasche mit Brom. Sechs Menschen werden in eine Klinik gebracht.

Aue - In Aue im Erzgebirgskreis sind nach einem Vorfall mit hochgiftigem Brom in einem Wohnhaus 41 Menschen vorsorglich medizinisch untersucht worden. Sechs Verletzte seien zur Behandlung in eine Klinik gebracht worden.

Der Hauseigentümer habe am Nachmittag im Keller eine Flasche mit Brom verschüttet, hieß es weiter. Die Hintergründe waren auch am Morgen noch nicht bekannt. Die Chemikalie wurde unter anderem durch neutralisierende Stoffe bekämpft – die Messwerte gingen den Angaben zufolge zurück.

Angaben der Polizei zufolge konnten die Bewohner von den drei betroffenen Hausaufgängen kurz nach 21.00 Uhr in ihre Wohnungen zurück. Der Feuerwehreinsatz sei beendet.