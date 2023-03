Im Märkischen Viertel brennt es am Montag in einem 13-Geschosser. Aus dem Keller breitet sich der Rauch im ganzen Haus aus. Laut Feuerwehr ist die Lage zunächst unübersichtlich.

Berlin - Bei einem Kellerbrand in einem 13-geschossigen Wohnhaus im Märkischen Viertel sind am Montag fünf Menschen verletzt worden. 13 weitere Menschen und zwei Hunde wurden aus dem Gebäude im Senftenberger Ring gerettet, wie ein Feuerwehrsprecher am Montag sagte. Die Verletzten wurden demnach mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht.

Das Feuerwehr war eigenen Angaben zufolge kurz nach 10.45 Uhr alarmiert worden. In dem Keller brannten vier Verschläge. Die Feuerwehr rückte mit 115 Kräften an. Der Sprecher sprach zunächst von einer „unübersichtlichen Lage“. Der Rauch breitete sich im ganzen Haus aus. Die Feuerwehr räumte das Gebäude und kontrollierte alle Wohnungen. Die Löscharbeiten waren gegen 13.30 Uhr beendet.

Unklar war zunächst, wieso das Feuer ausbrach. Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Strom in dem Haus abgestellt. Es werde geprüft, ob die Bewohner in das Gebäude zurückkehren können. Die zuständige Wohnungsbaugesellschaft konnte dazu zunächst keine Angaben machen.