Die Friedenstein-Stiftung in Gotha will sich zu einem Universalmuseum mit internationalem Renommee entwickeln. Dafür ist ein Zusammengehen mit der Forschungsbibliothek Gotha im Gespräch.

Benjamin-Immanuel Hoff (Linke), Thüringer Minister für Kultur, Bundes und Europaangelegenheiten, aufgenommen am Rande der Landesvertreterversammlung der Thüringer Linke in der Stadthalle.

Erfurt/Gotha - Thüringens Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) rechnet erst nach der Wahl mit einer Entscheidung über eine Zusammenlegung der Friedenstein-Stiftung mit der Forschungsbibliothek Gotha. Es sei klar, dass diese Diskussion nicht mehr in dieser Wahlperiode entschieden werde, sagte Hoff am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Erfurt. Zugleich wollte man nicht erst am Beginn der kommenden Wahlperiode mit der Diskussion beginnen. „Es liegen jetzt die Grundlagen dar, auf deren Basis dann auch Entscheidungen getroffen werden können“, sagte Hoff. In Thüringen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt.

Stiftungsdirektor Tobias Pfeifer-Helke sagte, man sei kein reines Schlossmuseum, auch kein Museum der Natur oder ein Katographiemuseum. „Wir sind ein Universalmuseum mit internationaler Ausrichtung“, sagte er. Man habe zusammen mit der Universität Erfurt überlegt, wie eine Kooperation aussehen könne. Im Raum stehe etwa der Vorschlag, dass sich die Stiftung um die Sammlungen, auch um die Bibliothek, kümmere. Zugleich könne der Forschungsstandort erhalten bleiben.

Hoff kündigte einen Bericht für das vierte Quartal an, der die finanziellen Folgen einer Zusammenlegung beleuchten soll.