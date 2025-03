Berlin - Union Berlin will dem überraschenden Sieg bei Eintracht Frankfurt eine ebenso überraschende Premiere folgen lassen. Im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Spitzenreiter Bayern München setzen die Köpenicker im zwölften Bundesligaduell auf den ersten vollen Erfolg. In den bisherigen elf Vergleichen konnte Union dem Rekordmeister lediglich drei Remis abtrotzen.

Dabei muss Union auf Trainer Steffen Baumgart, der in seinen bisherigen Spielen gegen die Bayern auch noch nie gewinnen konnte, verzichten. Der 53-Jährige ist gesperrt und wird das Spiel von einem Platz im Stadion verfolgen, bei dem er ganz für sich sein kann, wie er bereits sagte. Vor der Begegnung darf er in die Kabine, ebenso in der Halbzeit. An der Seitenlinie wird er von seinem Co-Trainer René Wagner vertreten.

Verzichten muss das Trainergespann auf die verletzten Aljoscha Kemlein und Robert Skov. Ansonsten haben Baumgart und seiner Co-Trainer die freie Auswahl, um für eine Premiere zu sorgen, die drei Punkte bescheren soll.