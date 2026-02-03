Jonas Hofmann könnte Bayer Leverkusen in der Champions League wieder verstärken. Was der Mittelfeldspieler und sein Trainer zur möglichen Rückkehr sagen.

Leverkusen - Bayer Leverkusens erfahrener Mittelfeldspieler Jonas Hofmann kehrt voraussichtlich auf die Kaderliste für die Champions League zurück. „Ich glaube, jetzt am 5. Februar kommt die neue Liste raus und es sieht gut aus, dass da vielleicht auch mein Name draufsteht“, sagte Hofmann nach dem 3:0-Sieg gegen den FC St. Pauli im Pokal-Viertelfinale und ergänzte auf Nachfrage, ob er schon mit dem Trainer gesprochen habe: „Ja.“

Bayer-Coach Kasper Hjulmand wollte das Comeback des Torschützen zum 3:0 indes noch nicht kommentieren. „Das klären wir später“, sagte der Däne angesprochen auf die Aussagen des 33 Jahre alten Hofmanns. Vergangenen Herbst hatte der frühere Nationalspieler keinen Platz auf der maximal 25 Mann langen Liste A der Werkself gefunden und damit die acht Spiele der Ligaphase in der Königsklasse verpasst.

In den Playoffs der Champions League trifft Leverkusen am 18. Februar auswärts auf Olympiakos Piräus, eine Woche später folgt das Rückspiel in der BayArena. In der Gruppenphase hatten die Rheinländer zuletzt in Griechenland mit 0:2 verloren und waren nach einem 2:0-Erfolg am letzten Spieltag der Ligaphase gegen den FC Villareal als Tabellen-16. in die Playoffs eingezogen. Nun sinnt Leverkusen auf die Revanche, um ins Achtelfinale einzuziehen.