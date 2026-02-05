Die Feinstaubwerte in Sachsen-Anhalt haben zuletzt in weiten Teilen des Landes über dem EU-Grenzwert gelegen.

Eine winterliche Hochdrucklage mit wenig Wind hat Ende Januar zu deutlich erhöhten Feinstaubwerten in Sachsen-Anhalt geführt (Symbolbild)

Magdeburg - Die Feinstaubbelastung in Sachsen-Anhalt ist zuletzt deutlich erhöht gewesen. Der EU-Tagesgrenzwert für Feinstaub (PM10) von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft wurde am Mittwoch an mehreren Messstationen überschritten, wie aus Daten des Lufthygienischen Überwachungssystems des Landes hervorgeht.

In Bernburg etwa wurde ein Wert von 67 Mikrogramm je Kubikmeter erreicht, in Aschersleben waren es 62, in Halle/Nord 60. An zusammen 18 Messstationen wurde der Grenzwert erreicht oder überschritten. An fünf Stationen lagen die Tagesmittelwerte darunter.

Schon Mitte/Ende Januar hatten die Messwerte sehr hoch gelegen. Am Wochenende vom 23. bis 25. Januar waren in Bernburg 101 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft gemessen worden, auch andernorts waren es knapp 100 Mikrogramm.

Die Wetterbedingungen wurden als Ursache genannt: schwacher Wind und sogenannte Temperaturinversionen, bei denen wärmere Luftschichten über kalter Bodenluft liegen und die Durchmischung der Luft behindern. Abgase und Rauch aus Verkehr und Heizungen könnten sich so in Bodennähe anreichern, hieß es.