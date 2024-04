Kiel - Der erste Aufstieg von Holstein Kiel in die Fußball-Bundesliga wird immer wahrscheinlicher. Das Team von Trainer Marcel Rapp gewann am Samstag gegen den Tabellenletzten VfL Osnabrück klar mit 4:0 (2:0) und übernahm damit zumindest für einen Tag die Tabellenführung. Allerdings kann der FC St. Pauli mit einem Sieg gegen Elversberg am Sonntag wieder an den Kielern vorbeiziehen. Osnabrück zeigte nach zuletzt zwei Siegen eine insgesamt schwache Leistung und bleibt mit weiter sechs Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz auf dem 18. Rang.

Kiel dominierte die Partie vor 15.034 Zuschauern im ausverkauften Holstein-Stadion nach Belieben. Vor der Pause brachten Steven Skrzybski (9. Minute) und Philipp Sander (38.) die Gastgeber verdient in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Timo Becker (76.) und Alexander Bernhardsson (84.) für die starken Kieler, für die es der fünfte Sieg in Serie ohne Gegentor war.

„Ich glaube, wir haben heute wieder gesehen, dass wir die drei Punkte mehr wollten als der VfL Osnabrück. Das ist die Basis“, sagte Kiels Kapitän Philipp Sander. „Jetzt haben wir ein Topspiel gegen den HSV. Darauf freuen wir uns sehr. Wenn wir die nächsten Spiele so bestreiten wie die letzten fünf, dann sieht es nicht so schlecht aus“, sagte Sander mit Blick auf den Aufstieg.

Osnabrücks Kapitän Philipp Kühn hakte die Niederlage schnell ab. „Wir haben jetzt drei Spiele gegen direkte Konkurrenten. Unsere große Mission ist es, dass wir am letzten Spieltag noch um etwas spielen.“ Dafür sind in den nächsten Wochen Siege gegen Braunschweig, in Magdeburg und gegen Schalke nötig.