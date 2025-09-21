Ein Schreckmoment mit Folgen: Weil plötzlich ein Insekt auf seinem Arm landet, verliert ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto landet im Straßengraben.

Biederitz - Weil plötzlich eine Hornisse auf dem Arm eines Autofahrers war, ist dieser erschrocken und hat nach Polizeiangaben die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Wagen sei in den Straßengraben gefahren und dabei erheblich beschädigt worden. Der 25 Jahre alte Fahrer habe einen Schock erlitten und sei in ein umliegendes Krankenhaus gebracht worden.