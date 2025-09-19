Eine Wohnung gerät in Brand, das Feuer bedroht ein benachbartes Hotel in Varel. Für die Hotelgäste hat das Konsequenzen.

Ein Wohnungsbrand in Varel drohte, sich auf ein Hotel auszuweiten. Mindestens 38 Hotelgäste mussten ihre Zimmer verlassen. (Symbolbild)

Varel - Ein Wohnungsbrand in Varel im Landkreis Friesland hat für die Evakuierung eines benachbarten Hotels gesorgt. Am Donnerstag hätten insgesamt 38 Gäste das Hotel vorsorglich verlassen müssen, verletzt worden sei niemand, teilte die Polizei mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus einem Dachfenster sowie aus einer nordöstlichen Dachecke des Wohngebäudes. Das Feuer breitete sich aus.

Die Hotelgäste wurden von Rettungskräften und Hotelpersonal aus ihren Zimmern in Sicherheit gebracht und im Restaurant versammelt. Später konnten sie in ihre Zimmer zurückkehren. Bewohnerinnen und Bewohner der oberen Etagen mussten wegen der Rauchentwicklung in andere Zimmer des Hotels umziehen.

Die Brandursache war nach Polizeiangaben zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an.