HSV-Handballer feiern souveränen Sieg beim TVB Stuttgart

Stuttgart - Die Handballer des HSV Hamburg sind in der Bundesliga weiter auf dem Vormarsch. Am Sonntag feierte der Aufsteiger aus der Hansestadt einen souveränen 34:26 (19:14)-Erfolg beim weiter punktlosen TVB Stuttgart. Jan Forstbauer war in der Porsche Arena mit fünf Treffern erfolgreichster Torewerfer für die Norddeutschen, die mit 5:5 Punkten im Tabellen-Mittelfeld rangieren.

Für den Vorletzten aus Stuttgart traf Adam Lönn (7) am besten gegen die Hamburger. Erst am vergangenen Sonntag hatte der HSVH durch einen 32:27-Triumph über die Rhein-Neckar Löwen auf sich aufmerksam gemacht und zuletzt zudem ein starkes 27:27 beim SC DHfK Leipzig erreicht.