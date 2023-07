Wasungen - Als er einen Anhänger von einem Traktor abkoppeln wollte, ist ein Mann im Landkreis Schmalkalden-Meiningen schwer verletzt worden. Der mit einem gefüllten Wasserfass beladene Anhänger sei nach hinten gekippt und der junge Mann habe versucht diesen zu stoppen, teilte die Polizei am Montag mit. Den Angaben zufolge erfasste dabei die Kuppelstange den Mann, der zu Boden geschleudert wurde. Er wurde nach dem Unfall am Sonntag in Unterkatz bei Wasungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.