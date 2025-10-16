Seltsame Geräusche aus dem Garten lassen Bewohner in Zwönitz aufhorchen. Doch es ist kein Fuchs, der im Hühnerstall umherschleicht.

Zwönitz - Ein mit Jutesack ausgestatteter 73 Jahre alter Mann ist in einem Hühnerstall im Erzgebirgskreis erwischt worden. Der Mann sei in Zwönitz in das umzäunte Freigehege des Stalls auf einem Privatgrundstück eingestiegen, teilte die Polizei mit. Die Bewohner wurden demnach am Mittwochabend auf Geräusche in ihrem Garten aufmerksam und sahen den fremden Mann mit dem Sack.

Mutmaßlicher Hühnerdieb stürzt bei Fluchtversuch

Die Bewohner hinderten den Angaben nach den Mann an einer Flucht, dabei stürzte dieser und verletzte sich leicht. Er kam ins Krankenhaus. In der Nähe des Hühnerstalls entdeckten Polizisten das Auto des Mannes. Im Kofferraum habe sich eine leere Geflügeltransportbox befunden. Außerdem sei ein Huhn im Stall tot aufgefunden worden.

Gegen den 73-Jährigen wird nun wegen des Verdachts auf besonders schweren Diebstahl und dem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz ermittelt, teilte die Polizei weiter mit. Zum Motiv gab es noch keine Angaben.