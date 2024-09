Der Hund musste in eine Tierklinik kommen. (Symbolbild(

Rotenburg - Ein Hund ist in Rotenburg von zwei herrenlosen Hunden angegriffen und schwer verletzt worden. Das Tier kam am Sonntagnachmittag in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Demnach wollte ein elf Jahre altes Mädchen mit dem Hund Gassigehen, als das Tier von einem Pitbull und einem Mischling attackiert wurde. Das Mädchen blieb unverletzt. Die Polizei leitete Strafverfahren ein.