Ein Mädchen steht vor einem Grundstück und wartet auf ihre Freunde. Ein Hund kommt herausgelaufen und beißt das Kind - der Besitzer greift zu drastischen Mitteln.

Hamersleben - Ein Doggenmischling hat in Hamersleben (Landkreis Börde) ein Mädchen gebissen und ist danach von seinem Halter getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich die Zehnjährige vor dem Wohngrundstück aufgehalten, weil sie sich mit Freunden zum Spielen verabredet hatte. Als ein gleichaltriger Junge das Tor öffnete, lief der Hund auf das Mädchen zu und biss es in die Wade.

Aufmerksam geworden durch die Schreie der Kinder, kam der 35 Jahre alte Hundebesitzer hinzu und zog den argentinischen Doggenmischling weg. Auf seinem Grundstück tötete er schließlich nach Angaben der Polizei den Hund. Zu Details machten die Beamten keine Angaben, es sei jedoch eine „brutale Begehungsweise“ gewesen.

Das Mädchen wurde laut Polizei im Krankenhaus behandelt und nach ambulanter Behandlung entlassen. Gegen den 35-jährigen Hundehalter wird wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Außerdem sei ein Tierhalteverbot ausgesprochen worden, hieß es.