Lange Schlangen und mehr als eine Stunde Wartezeit: Die Ostpro-Messe in Berlin-Karlshorst zieht wieder zahlreiche Besucher an – nicht nur mit DDR-Nostalgie.

Berlin - Fleischwaren aus dem Harz, Socken aus Sachsen-Anhalt und Strickwaren aus Thüringen: Zahlreiche Menschen hat es am Wochenende zur Verkaufsmesse Ostpro zur Trabrennbahn in Berlin-Karlshorst gezogen. Auch am Sonntag bildeten sich trotz des schlechten Wetters vor dem Eingang lange Schlangen, während drinnen bereits Hunderte nach Möbeln, Spielzeug und Haushaltswaren stöberten. Einem Standinhaber zufolge lag die Wartezeit bis zum Einlass zum Teil bei mehr als einer Stunde. Auch für DDR-Nostalgiker war einiges dabei.

Nicht alle Produkte haben indes einen erkennbaren Ost- oder DDR-Bezug. Verkauft werden etwa auch Kobold-Staubsauger von Vorwerk oder sogenannte CBD-Öle und -Cremes mit Cannabis als Inhaltsstoff. Die Messe wird seit 1991 veranstaltet.