Diebe haben sich an einem Bratwurststand in Bad Langensalza zu schaffen gemacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Bad Langensalza - Diebe haben aus einem Bratwurststand in Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) mehrere Hundert Bratwürste und Rostbrätel gestohlen. Die unbekannten Täter erbeuteten bei dem Einbruch auch weitere Lebensmittel und Getränke, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach liegt der Beuteschaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Die Täter sollen in der Zeit von Montagabend 18.15 Uhr bis Dienstagmorgen 9.45 Uhr in den Stand eingedrungen sein.