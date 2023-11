Erfurt - Flammen lodern aus dem Triebwerk der eben gelandeten Boeing 737-400, es kommt zu zahlreichen Verletzten - dieses Szenario probten hunderte Einsatzkräfte am Samstag am Flughafen Erfurt-Weimar. Insgesamt waren 250 Feuerwehrleute, Sanitäter und Polizisten mit 57 Fahrzeugen an der Übung beteiligt, wie der Flughafen mitteilte. Geprobt wurde an einem Übungsflugzeug auf dem Rollfeld des Flughafens. Eine solche Notfallübung sei alle zwei Jahre verpflichtend, hieß es vom Flughafen.

Der Flughafen Erfurt-Weimar ist der einzige internationale Verkehrsflughafen in Thüringen. Mehrheitsgesellschafter ist das Land.