Seit 1997 können Lehrer ihren Schülern ein Buchgeschenk machen. Die Anmeldung für die diesjährige Leseförderaktion „Ich schenk dir eine Geschichte“ laufen bis Ende Januar. Wie kann man sich anmelden?

Erfurt - Buchgeschenke für Schulklassen: In Thüringen ist erneut die Leseförderaktion „Ich schenk dir eine Geschichte“ gestartet. Bis 31. Januar können Lehrer von 4. und 5. Klassen sowie Förderschul- und Willkommensklassen ein kostenloses Exemplar des Welttag-Comicromans „Der fliegende Klassenscooter“ für ihre Schüler bestellen, wie das Bildungsministerium mitteilte, das die Aktion unterstützt. Das Buchgeschenk gibt es seit 1997, Anlass ist der Unesco-Welttag des Buches am 23. April.

So funktioniert's

Bei der Bestellung können die Lehrer eine Wunschbuchhandlung in ihrer Region auswählen. Die Kinder erhalten die Buchgeschenke dann bei einem Klassenbesuch gegen Vorlage des Klassengutscheins im Aktionszeitraum vom 20. April bis 31. Mai in der zuvor ausgewählten Buchhandlung. Für die Einbindung des Buches als Klassenlektüre in den Unterricht steht begleitendes Unterrichtsmaterial zur Verfügung.

Darum geht es in der Geschichte

In dem Comicroman vom Autorenduo Andreas Hüging und Angelika Niestrath sowie Illustrator Timo Grubing bekommen die Freunde Lisa, Orhan und Dennis eine ungewöhnliche Hausaufgabe: Sie sollen etwas Nützliches für die Zukunft erfinden. Erstaunlicherweise macht ihnen das sehr viel Spaß, obwohl die drei Mathe, Biologie und Chemie gar nicht mögen. Kurz danach reisen sie aus Versehen in das Jahr 2176. Dort begegnet ihnen eine ihrer Erfindungen.