Hettstedt - Der Tote, der vor einer Woche unter einer Brücke in Hettstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz gefunden worden war, ist wohl keinem Verbrechen zum Opfer gefallen. Bei der Obduktion hätten sich keine solchen Hinweise ergeben, teilte die Polizei in Eisleben mit. Die Identität des Toten konnte bislang nicht geklärt werden. Die Ermittlungen dauern an. Anwohner hatten am vergangenen Donnerstag den Körper in einem schlechten Zustand gefunden.