Die Ankündigung kam überraschend: Das Glaswerk Gardelegen stellt die Herstellung von Getränkeflaschen ein. Was das für die Mitarbeitenden und die Zukunft des Werks bedeutet.

Gardelegen - Das Glaswerk in Gardelegen, in dem Getränkeflaschen hergestellt werden, stellt nach Gewerkschaftsangaben seine Produktion zu Ende September ein. „Diese Ankündigung kam ohne Vorankündigung“, sagte Gewerkschaftssekretär Florian Hüfner von der Industriegewerkschaft IGBCE nach einem Treffen mit dem Betriebsrat. Es liege jetzt an Betriebsrat und Unternehmen, einen Sozialplan für die rund 150 Beschäftigten zu verhandeln.

Wie es generell mit dem Standort weitergehe, sei noch unklar. Die Logistik laufe noch bis Jahresende weiter, andere Bereiche sollten nach und nach abgestellt werden, so der Gewerkschafter. Der Standort Gardelegen gehört zum portugiesischen Konzern BA Glass, der Getränkeflaschen unter anderem für Campari, Schweppes und Granini herstellt. Das Unternehmen äußerte sich bislang nicht zu den Plänen.