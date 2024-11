Immer wieder versuchen Betrüger Firmendaten auszuspähen. Die IHK in Suhl macht nun auf einen neuen Fall von Phishing aufmerksam.

Gefälschte E-Mails an Mitgliedsfirmen. (Archivbild)

Suhle - Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen warnt vor gefälschten E-Mails an Mitgliedsunternehmen. Aktuell würden Firmen aufgerufen, wegen des nahenden Endes des Geschäftsjahres die eigenen Unternehmensdaten im Handelsregister der IHK zu überprüfen und gegebenenfalls innerhalb von drei Werktagen zu aktualisieren, teilte die IHK mit. Im Verzugsfall drohe der Absender, das Finanzamt zu benachrichtigen, die Unternehmensnummer zu deaktivieren und das Unternehmen aus dem Handelsregister zu löschen.

Die Kammer ruft alle Empfänger auf, nicht zu reagieren und die E-Mail sofort zu löschen. Ihr Absender sei gefälscht, der entsprechende Link diene dazu, Schadsoftware zu verbreiten oder Daten auszuspähen, hieß es. Hinter derartigen E-Mails steckten kriminelle Absichten, die die IHK-Identität missbrauchten. Die IHK Südthüringen frage grundsätzlich keine Daten von ihren Mitgliedsunternehmen per E-Mail ab. Die Industrie- und Handelskammern warnen regelmäßig vor gefälschten E-Mails an Mitgliedsunternehmen, in denen diese zur Übermittlung von Firmendaten aufgefordert werden.