In Berlin-Reinickendorf kontrollieren Polizei und Ordnungsamt mehrere Lokale auf nicht genehmigte Geldspielgeräte und werden fündig. Doch das bleibt nicht das einzige Vergehen.

Berlin - In Berlin-Reinickendorf sind bei Kontrollen auf nicht genehmigte Geldspielgeräte zwei Gaststätten geschlossen worden. Das Ordnungsamt hatte dabei mehrere nicht genehmigte Spielgeräte und unzulässiges Glücksspiel festgestellt und zwei Geräte beschlagnahmt, heißt es in einer Mitteilung des Bezirksamtes Reinickendorf. Hinzu kamen demnach unter anderem Verstöße gegen das Nichtrauchergesetz und das Jugendschutzgesetz.

Im Einsatz waren neben dem Ordnungsamt auch Mitarbeiter der Finanzbehörde sowie die Polizei, heißt es in der Mitteilung weiter. „Der Einsatz unterstreicht das konsequente Vorgehen der Behörden bei der Sicherstellung der rechtmäßigen Betriebsvoraussetzungen und der Bekämpfung illegaler Aktivitäten im gewerblichen Bereich“, sagte die Reinickendorfer Bezirksstadträtin für Ordnung, Umwelt und Verkehr, Julia Schrod-Thiel. Insgesamt wurden in der vergangenen Woche zehn Lokale kontrolliert.