Dresden - Sie skandierten rechte Parolen und zeigten wiederholt den Hitlergruß: Mit einer Reichsflagge sind an Christi Himmelfahrt neun Männer in einem älteren Militärfahrzeug durch Dresden gefahren. Polizisten stoppten das Fahrzeug auf der Leipziger Straße im Dresdner Stadtteil Pieschen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Staatsschutz der Polizei ermittelt nun gegen die Männer im Alter von 27 bis 58 Jahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Volksverhetzung.

Am sogenannten Männer- oder Vatertag rückte die Polizei zu insgesamt 448 Einsätzen in Dresden sowie den Landkreisen Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge aus. 84 davon standen laut Polizei im Zusammenhang mit dem Feiertag. Dabei registrierten die Beamten knapp 50 Straftaten.

„Einen hohen Anteil bildeten Verstöße gegen den Paragrafen 86a des Strafgesetzbuches - Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen“, so die Polizei. Außerdem stellten die Beamtinnen und Beamten mehrere Körperverletzungsdelikte, Sachbeschädigungen und Trunkenheitsfahrten fest, wie es hieß.