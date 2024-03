Eisenach - Der ThSV Eisenach hat den ersten Punkt nach fünf Niederlagen geholt. Gegen Hannover-Burgdorf spielte der Handball-Bundesligist am Freitagabend 31:31 (11:14) in der heimischen Werner-Aßmann-Halle. Vor 2868 Zuschauern war der Hannoveraner Renars Uscins mit acht Toren bester Werfer. Für die Gastgeber traf Willy Weyhrauch mit fünf Toren am häufigsten.

Hannover-Burgdorf gelang der bessere Start. Schon nach zehn Minuten konnten die Gäste aus Hannover mit 6:2 in Führung gehen. Nach einer Auszeit von Eisenach-Coach Misha Kaufmann erholte sich die Mannschaft und kam bis zur Pause bis auf drei Tore an Hannover-Burgdorf heran. Es fehlte in der ersten Hälfte aber vor allem an erfolgreichen Angriffen. Die Trefferquote von Eisenach lag nur bei 41 Prozent.

Die Wartburgstädter kamen deutlich stärker aus der Pause und konnten mit vier Treffern in Serie sogar nach kurzer Zeit mit 16:15 in Führung gehen. Das Spiel gestaltete sich daraufhin deutlich ausgeglichener und der Aufsteiger aus Eisenach konnte seine Torgefahr steigern. Die Schlussphase war extrem spannend: Eisenach konnte durch einen Siebenmeter erneut ausgleichen, jedoch gehörte Hannover der letzte Angriff. Diesen konnte ThSV-Torhüter Mateusz Kornecki parieren und sicherte so das Unentschieden.