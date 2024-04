Inflation in Sachsen-Anhalt auf 2,5 Prozent gestiegen

Eine Frau hält eine Geldbörse mit Banknoten in der Hand.

Halle - Die Verbraucherpreise sind im April in Sachsen-Anhalt im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,5 Prozent gestiegen. „Damit verteuerten sich Waren und Dienstleistungen im April stärker als zum Anfang des Jahres“, erklärte eine Sprecherin des Statistischen Landesamtes am Montag. Im März waren die Verbraucherpreise in Sachsen-Anhalt nach Angaben des Statistischen Landesamtes um 2,2 Prozent gestiegen.

Die deutlichsten Preisanstiege gab es laut den Statistikern unter anderem im Dienstleistungsbereich. Im Vergleich zum April 2023 stiegen etwa die Preise für Versicherungsdienstleistungen um fast 15 Prozent. In den Gaststätten- und Beherbergungsbetrieben sorgte die Erhöhung der Mehrwertsteuer für einen Preisanstieg von etwa sieben Prozent. „Überdurchschnittliche Preisentwicklungen wurden außerdem bei alkoholischen Getränken und Tabakwaren (...) gemessen.“