Dresden - Mit der Einführung der Bezahlkarte steht Asylbewerbern in Sachsen deutlich weniger Bargeld zur Verfügung. Da dies im Alltag eher eine Integrationshürde ist, tauschen Initiativen mit Betroffenen Gutscheine gegen Bargeld, wie der sächsische Flüchtlingsrat mitteilte.

Im April hatte in den sächsischen Landkreisen ein Pilotprojekt zur schrittweisen Einführung der Bezahlkarte begonnen. Diese soll - so die Hoffnung - unter anderem Geldzahlungen an Schleuser oder Familien in den Heimatländern verhindern, Kommunen bei der Verwaltung entlasten und den Anreiz für illegale Migration senken. Der sächsische Flüchtlingsrat hatte berichtet, dass seitdem zahlreiche Beschwerden von Betroffenen eingegangen seien und kritisierte die Einführung der Karte als „diskriminierende Praxis“.

Bei den Initiativen können Asylbewerber nun Gutscheine kaufen und bei Aktionsgruppen gegen Bargeld eintauschen, berichtete der Flüchtlingsrat. Andere Menschen übernehmen dann die Gutscheine und nutzen sie für ihren Wocheneinkauf. „Wir begreifen die Einführung der Bezahlkarten als diskriminierende Symbolpolitik. Sie grenzen Geflüchtete aus dem normalen gesellschaftlichen Leben aus und erschweren unnötig ihren Alltag. Sie sind reine Schikane. Wir tauschen Gutscheine gegen Bargeld, damit Geflüchteten wenigstens etwas mehr Teilhabe ermöglicht wird“, sagte René von der Initiative Konten statt Karten aus Leipzig.