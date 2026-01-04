Supermarkt-Einbruch verhindert, verdächtiges Auto mit Werkzeugen entdeckt: Was die Polizei in der dunklen Nacht alles im Blick hatte.

Berlin - Die erste Nacht ohne Strom hatte im Berliner Südwesten offenbar keinen Anstieg der Kriminalität zur Folge. Zu Einbrüchen habe es nach ersten Erkenntnissen keinerlei Meldungen gegeben, sagte Innensenatorin Iris Spranger (SPD). Ein Einbruch in einen Supermarkt sei von der Polizei verhindert worden.

Nach den Worten Sprangers waren in der Nacht sehr viele Polizisten in Uniform und in Zivil in den vom Stromausfall betroffenen Stadtteilen unterwegs, um den sogenannten Raumschutz sicherzustellen. Natürlich hätten Bürgerinnen und Bürger auch Sorge, dass Einbrecher unterwegs seien. Der Polizeieinsatz gehe auch in der nächsten Nacht weiter.

Die Berliner Polizei meldete die Festnahme eines 34-Jährigen, in dessen Fahrzeug Einsatzkräfte Einbruchwerkzeuge wie ein Hydraulikspreizgerät und eine Leiter fanden. Aufgefallen war der Wagen demnach, weil er nicht ordnungsgemäß abgestellt war. Bei der Kontrolle wurde klar, dass das Fahrzeug gestohlen war und der Fahrer keinen Führerschein hat.