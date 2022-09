Interessierte testen neuen Operations-Roboter an Harzklinik

Goslar - Ein neuer, fast zwei Millionen Euro teurer Roboter soll in der Asklepios Harzklinik in Goslar präzisere und schonendere Operationen ermöglichen. Die Klinik stellte den Operations-Roboter am Mittwoch Interessierten vor. Unter anderem Auszubildende aus der Pflege und auch Patienten, die vor einer Operation stehen, probierten den Roboter am Mittwoch aus, wie ein Sprecher der Klinik sagte. Dazu legten sie an einer Simulations-Puppe selbst Hand an und operierten. Auch am Donnerstag können Interessierte den Roboter noch testen.

Das Roboter-System mit seinen vier Armen wird bei Eingriffen von einem Chirurgen gesteuert, der an einer Konsole sitzt - der Roboter operiert also nicht selbst. Laut der Klinik soll der Roboter etwa für Gallenblasen-Operationen, aber auch bei Krebserkrankungen des Magen-Darm-Traktes eingesetzt werden. Auch hochkomplizierte Eingriffe an Speiseröhre, Magen oder bei Darmkrebs seien möglich. Für die Patientinnen und Patienten seien die Eingriffe schonender, Nerven und Gefäße würden besser geschützt, große Narben vermieden, teilte die Klinik mit. Erste Operationen seien schon erfolgreich verlaufen.