Von E-Mails bis Online-Banking: Die meisten Thüringer nutzen das Internet privat. Auch bei den über 65-Jährigen ist die Mehrheit regelmäßig online.

Erfurt - In Thüringen verfügen inzwischen neun von zehn Haushalten über einen Internetzugang. Mit 93,3 Prozent nutzte die Mehrheit der Thüringer im Alter zwischen 16 und 74 Jahren im vergangenen Jahr das Internet privat, wie das Statistische Landesamt zum Welt-Internet-Tag am 29. Oktober mitteilte. Damit liege der Freistaat leicht unter dem bundesweiten Schnitt von 95,6 Prozent. Dabei gibt es jedoch Unterschiede zwischen den einzelnen Altersgruppen.

Den höchsten Anteil der Internetnutzer gab es den Angaben nach mit 98,6 Prozent bei den 16- bis 44-Jährigen. Am niedrigsten war demnach der Anteil bei den 65- bis unter 75-Jährigen. Trotzdem sei mit 88,2 Prozent die große Mehrheit von ihnen im Internet aktiv und habe damit sogar einen leicht höheren Wert als der Bundesdurchschnitt der Gleichaltrigen (87,7 Prozent).

Am meisten wird der Statistik zufolge das Internet privat für das Senden und Empfangen von E-Mails genutzt (80,8 Prozent), gefolgt von Online-Einkäufen und Bestellungen (77,1 Prozent). Mehr als die Hälfte der Bevölkerung tätigte Bankgeschäfte online (55,3 Prozent) und 45,1 Prozent waren in sozialen Netzwerken aktiv.